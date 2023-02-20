أمريكيون ينظمون احتجاجا في واشنطن ضد سياسة دعم النازيين بأوكرانيا

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد بأن مظاهرة حاشدة ضد دعم أوكرانيا تم تنظيمها وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحتى قبل بدء “مسيرة الغضب ضد آلة الحرب” المنظمة من قبل الحزب الليبرتاري، تجمع حوالي مائة شخص أمام النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن في واشنطن.

ورفع الحاضرون لافتات ضد “دعم النازيين في أوكرانيا”، والأعلام الروسية.

وكان أحد المتظاهرين يحمل ملصقًا يحمل الفكرة الرئيسية لمقال الصحفي سيمور هيرش: “بايدن فجر نورد ستريم”.

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وقال المنظمون إن “المتظاهرين سيدعون إلى إنهاء الدعم المالي لأوكرانيا ومحادثات السلام، وكذلك حل الناتو”.

وبعد التجمع أمام النصب التذكاري، تم التخطيط لمسيرة إلى البيت الأبيض.