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الطاقة الذرية تؤكد علمها بتقارير عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على “تويتر” أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
في السياق ذاته، ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على مزاعم تقرير صحفي لوكالة “بلومبرغ”، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن، وتركيز أقل بـ 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج سلاح نووي.
وقال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن “إيران لم تقم بأي إجراء لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%”، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم ذلك، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وأضاف كمالوندي: “لم نخصب اليورانيوم بنسب تفوق عن الـ 60 في المئة وتقرير بلومبرغ جاء لتشويه الواقع، فوجود جسيمات من اليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 60 في المئة أمر طبيعي وشائع للغاية وتقنيًا لايعني أبدا قيامنا بالتخصيب بهذه النسبة”.
وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.

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موقع سبوتنيك الروسي

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