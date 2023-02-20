زيلينسكي: لن ندافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن فهي ليست مدينة كبيرة

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيوموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها “ليست مدينة كبيرة للغاية”.

روما- سبوتنيك. وقال في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية: “هذه ليست مدينة كبيرة للغاية، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس”.

وتابع زيلينسكي: “من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي”.

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وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم رغبته في رؤية روسيا “مهزومة”، قال زيلينسكي إن الرئيس الفرنسي “يضيع الوقت”.

وقال زيلينسكي لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”: “سيكون حوارا عديم الفائدة، ماكرون يضيع الوقت حقا، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه ليس لدينا قوة لتغيير موقف روسيا، إذا قرروا عزل أنفسهم في حلم استعادة الإمبراطورية السوفيتية القديمة، فلا يوجد شيء يمكننا أن نفعله حيال ذلك، فهذا شأنهم سواء أكانوا يتعاونون أم لا مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل”.