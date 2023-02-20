زيلينسكي يصف الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار بـ"الصعب للغاية"

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء الأحد، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.

موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة في اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد يوم الأحد: “أفاد الجنرال يوري سودول، بأن الوضع باتجاه أوغليدار صعب للغاية”.

ووفقا له، تحدث القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني في الاجتماع، عن الوضع بشكل عام في الجبهة وسير التعبئة.

ميدفيديف يكشف عن سيناريو يفضل فيه الناتو انتصار روسيا في أوكرانيا

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها “ليست مدينة كبيرة للغاية”.

وقال في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية: “هذه ليست مدينة كبيرة للغاية، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس”.