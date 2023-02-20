وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وكذلك أفغانستان وإيران.

بروكسل – سبوتنيك. وقال مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين، إن وزراء خارجية الاتحاد “سيناقشون ثلاث نقاط رئيسية، الحرب الروسية على أوكرانيا، أفغانستان وإيران والحزمة العاشرة من العقوبات (ضد روسيا) من أجل استكمالها بحلول 24 فبراير/شباط، وكذلك قضايا تتعلق بالمناخ والطاقة”.

وأشار المصدر إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيتطرقون خلال مناقشة أفغانستان لقضايا تتعلق بالوضع الداخلي والمرأة، وفيما يخص إيران سيناقشون مسألة توسيع العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات، والتعاون العسكري بين موسكو وطهران والبرنامج النووي الإيراني.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وزيرا خارجية أوكرانيا ومولدوفا بصدد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمناقشة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.