"سبوتنيك عربي" تجمع 20 طنا من المساعدات إلى سوريا وتترجم الكلمة إلى واقع… صور

كانت الاستجابة هائلة وواسعة، حيث جمعنا كل يوم من 2 إلى 3 أطنان من المساعدات الإنسانية، حيث توافد المواطنون العاديون إلينا حاملين صناديق من الطعام والملابس وأكياس النوم وكل ما يحتاجه الفرد في هذا الظرف الحرج، كان ذلك أقرب للخيال.