"سبوتنيك عربي" تجمع 20 طنا من المساعدات إلى سوريا وتترجم الكلمة إلى واقع… صور

يلعب الإعلام دورا مفصليا وهاما بنقل الأحداث العالمية والإقليمية واستقصاء الحقائق وإبراز الملفات الساخنة، ولكن من النادر أن يتخطى القطاع الإعلامي دوره إلى المبادرة الذاتية لتغيير جزء ولو كان يسيرا من الواقع الحزين الذي قد يلم ببلد عوضا عن تغطيته فحسب.
تبرع طاقم وكالة “سبوتنيك عربي” وبدعم من مؤسستي “الدكتورة ليزا” الخيرية و”أفانغارد” غير الربحية الروسيتين، بالدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا للعائلات المتضررة من الزلزال الذي ألم بالبلاد الأسبوع المنصرم.
فخلال أسبوع واحد، تلقت “سبوتنيك عربي” مساعدة من المواطنين الروس للشعب السوري، حيث استقطب صندوق الحملة الخيرية مساعدات قوامها أغذية الأطفال والبقالة ومستلزمات النظافة الشخصية والملابس وأكياس النوم ومعدات التخييم والأدوية والحفاضات لجميع الأعمار ومعدات إزالة الأنقاض.
وعندما كان فريق التحرير لدينا يكتب في السادس من فبراير/ شباط أخبارًا عن الزلزال في سوريا طوال اليوم، أدركنا أنه لا يمكننا تجاهل هذه الكارثة والوقوف مكتوفي الأيدي.
في غضون يومين، قمنا بتسوية جميع القضايا الرسمية، واتفقنا مع مؤسسة “الدكتورة ليزا” وأطلقنا مبادرة لجمع المساعدات للمواطنين السوريين المنكوبين.
كان من الصعب كبح الدموع عندما جاء الأطفال الروس وأفرغوا النقود من حصالاتهم، أو سلموا رسوماتهم وألعابهم للأطفال السوريين، وعندما توافد المتقاعدون الروس مع أكياس الأرز، حيث أرادو النجدة بطريقة أو بأخرى خلال الأيام السبعة لعملنا.
قالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست “سبوتنيك عربي” لينا أندريتشينكو:
كانت الاستجابة هائلة وواسعة، حيث جمعنا كل يوم من 2 إلى 3 أطنان من المساعدات الإنسانية، حيث توافد المواطنون العاديون إلينا حاملين صناديق من الطعام والملابس وأكياس النوم وكل ما يحتاجه الفرد في هذا الظرف الحرج، كان ذلك أقرب للخيال.
مسادعات إنسانية من روسيا، من بينها مساعدات فريق عمل “سبوتنيك”، تصل سوريا
قال زابيل اليكبيروف، رئيس فريق الاستجابة للكوارث التابع للصليب الأحمر الروسي في موسكو لـ”سبوتنيك”: “تضمنت الشحنة التي جلبناها إلى مطار حميميم الكثير من الأدوية، بما في ذلك دفعات من زمر الدم والمضادات الحيوية شاملة الاستعمال”.
اتفقنا على نقل جميع الأدوية إلى المستشفى الإكلينيكي المركزي، حيث كانت هناك حاجة ماسة إليها في وحدات العناية المركزة وساعدت في إنقاذ العديد من الأرواح.
وأوضحت مديرة منظمة “أفانغارد” داريا بوريسوفا: “هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بتوزيع المساعدات الإنسانية، هذا عمل شاق، حيث أن تبعات الزلزال جسيمة حقًا، فهناك قتلى وجرحى، والعديد من الأشخاص أصبحوا دون سقوف فوق رؤوسهم”.
في مثل هذه الحالة، أي مساعدة مهمة للغاية، وبفضل فريق مركز أفانغارد، وأصدقائنا وشركائنا والمدنيين المتطوعين، تمكنا من جمع أكثر من 7 أطنان من المساعدات بناءً على احتياجات السكان المتضررين.
وتابعت بوريسوفا: “تم تزويد السكان المحليين بالإمدادات الطبية والغذاء والملابس وأغذية الأطفال والبطانيات الدافئة وأكياس النوم ومياه الشرب ومستلزمات النظافة للنساء والأطفال، بالإضافة إلى 2500 سلة غذائية فردية”.
وأعلنت الوزارة في بيان أنه قد “تم نشر أربع نقاط لجمع الدم ومقر عمليات مشتركة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لتنسيق تحركات القوات والوسائل المشاركة في مساعدة الجانب السوري في القضاء على تداعيات الزلزال، والأطباء في حالة تأهب دائم”.
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