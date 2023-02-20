كوريا الشمالية تعلن امتلاكها أسلحة قادرة على "حرق" مطارات العدو

يمكن للقذائف من راجمة الصواريخ من عيار 600 ملم الكورية الشمالية أن “تحرق” مطارات العدو، حسبما ذكرت وكالة “تلغراف” المركزية في كوريا الديمقراطية.

يُذكر أن الصواريخ التي يبلغ عيارها 600 ملم هي “أحدث نظام”، وهي أحد “أسلحة الضربات النووية الاستراتيجية” لكوريا الشمالية، وأن بيونغ يانغ لديها ما يكفي منها، نظام واحد لكل مطار معاد، مما يسمح بضرب كل مطار بأربعة صواريخ.

وقالت الوكالة: “في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في حفل تقديم الراجمة إلى اللجنة المركزية للحزب، أعربت أكاديمية علوم الدفاع ومعهد الأسلحة النووية عن رأي واضح بأن القوة التفجيرية لأربعة صواريخ يمكن أن تشل مطار العمليات للعدو وتحرقه”.

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في وقت سابق، أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية أكدت إطلاق صاروخين من هذا الطراز باتجاه بحر اليابان صباح الاثنين، حلّقا 395 و337 كيلومترًا على التوالي. وفقًا للجيش الكوري الجنوبي، كان مدى الطيران 390 و340 كيلومترًا.

يشار إلى أن هذه التدريبات أظهرت الاستعداد المستمر لاحتواء العدو وإرادة الجيش الشعبي الكوري للرد على أعمال القوات الجوية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.