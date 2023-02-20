نشرت وكالة “سبوتنيك” لقطات لضربة القوات الجوية الروسية على حشد من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا.

ونتيجة للضربة التي وجهتها القوات الجوية الروسية ضد مجموعات المسلحين الأوكرانيين، تمت إصابة الهدف بقنابل شديدة الانفجار من طراز فاب-500.

وتستمر أصعب المعارك على محور أفدييفكا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وقد تحولت هذه المدينة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى قلعة، حيث قامت ببناء نظام معقد من التحصينات. ومع ذلك، فإن القوات الروسية تخترق دفاعات العدو بشكل منهجي.

وكانت قد نشرت قناة “فويني أوسفيدوميتيل” لقطات فريدة لاستخدام قذيفة “كراسنوبول” الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد للبطارية AN / TPQ، المثبت في الطابق التاسع من مبنى شاهق.

العملية العسكرية الروسية الخاصة قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع… فيديو