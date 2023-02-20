المدفعية الروسية تدمر سيارة تحمل ذخيرة للقوات الأوكرانية… فيديو

تم نشر مقطع فيديو لتدمير سيارة كانت تنقل ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الجبهة في مقاطعة زابوروجيه.
بعد إصابة دقيقة للسيارة، انفجرت الذخيرة المنقولة بالكامل. نشرت قناة “روسكايا فيسنا” اللقطات على “تلغرام”.
تم العثور على السيارة، التي كانت تحمل الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بمساعدة طائرة مسيرة، وكانت نيران المدفعية الروسية دقيقة بإصابتها.
أفادت التقارير، في وقت سابق، أنه تم توجيه ضربات في 19 فبراير/شباط، على مراكز قيادة اللواء 102 للدفاع الإقليمي واللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وأوغليدار في جمهورية دونيتسك.
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