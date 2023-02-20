انطلاق معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في الإمارات

وتعمل مجموعة “أدنيك” بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية على تنظيم نسخة استثنائية تشارك فيها نحو 1350 شركة عالمية، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.

ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، حيث يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2023” والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.