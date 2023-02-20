الجيش السوري يحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة درعا

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وأضاف المراسل نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التعامل مع السيارة بحرفية عالية بعد تأمينها المبدئي ونقلها إلى منطقة خالية من السكان ليتم التعامل معها بشكل دقيق وكامل.

ولفت المصدر إلى أن السيارة المفخخة كانت مزودة بدارتي تفجير عن طريق المؤقت الزمني وعن طريق التحكم عن بعد.

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وأضاف أن الألغام والمواد المتفجرة كانت مربوطة عن طريق فتيل صاعق بشكل تسلسلي ومتصلة مع دارة التفجير.

وأكد أن العناصر الذين قاموا بالتعامل مع العبوة خاطروا بأنفسهم وقاموا بعملهم بكل صدق وإخلاص في سبيل الحفاظ على حياة الأهالي وإحباط العمل الإرهابي الذي كان يخطط له من قام بتفخيخ السيارة.