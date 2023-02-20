السويد تعلن عن مؤتمر أوروبي لجمع تبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت السويد أن بروكسل ستستضيف مؤتمرا في 16 مارس/ آذار، لجمع تبرعات لضحايا الهزات الأرضية المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في وقت سابق من الشهر الجاري.

بروكسل- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، للصحفيين قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

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وقال الوزير السويدي: “سوف نتجه لتنظيم مؤتمر للمانحين سيعقد في 16 مارس/ آذار في بروكسل، وسنفعل هذا مع المفوضية (الأوروبية)، الهدف هو جمع دعم إضافي للناس في تركيا وسوريا”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.