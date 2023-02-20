ليتوانيا تنصح الدول الأخرى بـ "التفكير مرتين" قبل تقديم مساعدة لروسيا

وأضاف، ردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن فرض عقوبات على بكين: “نرسل إشارة واضحة بأننا قادرون على اتخاذ قرارات موحدة بشأن العقوبات والعزلة وأشياء أخرى”.

وفي وقت سابق، أعلن بلينكن، بأن لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن الصين تفكر في تقديم مساعدة عسكرية “فتاكة” لروسيا، موضحًا أن ذلك يمكن أن يشمل أسلحة وذخيرة. وحتى الآن، حسب بلينكن، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم “غير الفتاك”.

بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين تورد الأسلحة إلى ساحة المعركة في الصراع الأوكراني، ويجب على واشنطن التوقف عن نشر معلومات مضللة وإلقاء المسؤولية على الآخرين.

وتستضيف بروكسل، اليوم، اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث الصراع في أوكرانيا والعقوبات الجديدة ضد روسيا.

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.