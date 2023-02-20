زيلينسكي يصف المحادثات مع بايدن بالمهمة والمفيدة للغاية

وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي خلال اللقاء: “شكرا جزيلا لك سيادة الرئيس. هذه لحظة مهمة لدعم أوكرانيا”.
وكتب زيلينسكي، في قناته على “تلغرام”: “جوزيف بايدن، مرحبًا بكم في كييف! زيارتكم هي إشارة مهمة للغاية من إشارات الدعم لجميع الأوكرانيين”، مرفقًا صورة له مع الرئيس الأميركي.
بدوره، قال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي بعد وصوله إلى كييف في زيارة مفاجئة: “بفضل دعم الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونغرس، سنقدم هذا الأسبوع مساعدات مباشرة بمليارات الدولارات لميزانية أوكرانيا، حيث يمكن للحكومة الأوكرانية استخدامها لتوفير الخدمات الأساسية للسكان”.
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم أوكرانيا مهما كلّف الأمر، زاعمًا أن “كييف تضحي وتدفع ثمنًا كبيرًا للغاية”.
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وقال بايدن للمستشارين إنه بالقيام بزيارة إلى كييف في هذه الأيام “أراد أن يُظهر للحلفاء أن إدارته لا تزال ملتزمة” بتقديم الدعم لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.
في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بايدن يوجد في العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، حيث وصل إليها على متن قطار، وذكرت الأنباء أن زيلينسكي استقبله في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.
يشار إلى أن الزيارة تم تنظيمها سرًا لأسباب أمنية.
يشار إلى أن الزيارة تم تنظيمها سرًا لأسباب أمنية.
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