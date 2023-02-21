خالد الغامدي: المنتدى السعودي للإعلام محفل للاستفادة وتبادل الخبرات

قال وكيل وزارة الإعلام السعودية، خالد الغامدي، إن الهدف من “المنتدى السعودي للإعلام 2″، المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، هو أن يكون محفلا للإعلاميين للاستفادة وتبادل الخبرات.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها الغامدي لوكالة “سبوتنيك” على هامش فعاليات المنتدى، الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الاثنين، وتستمر أعماله لمدة يومين.

وأشار الغامدي إلى أن المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية انطلق بمشاركة أكثر من ألف إعلامي، من دول عربية وإسلامية وكذلك من الإعلام الغربي والروسي ومن جميع دول العالم.

© Sputnik . WAEL MAGDI وكيل وزارة الإعلام السعودية، خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام السعودية، خالد الغامدي © Sputnik . WAEL MAGDI

وحول الفعاليات التي شهدها المنتدى في يومه الأول، أوضح وكيل وزارة الإعلام السعودية، أنه شهد العديد من حلقات النقاش الأولى لوزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، تلاها حلقة نقاش لوزير الاستثمار خالد الفالح، والثالثة لوزير الإعلام المكلف ماجد القصبي.

وأشار إلى أن القصبي ناقش خلال الحلقة مستقبل قطاع الإعلام السعودي وإنجازاته والتطلعات والمبادرات الحالية.

واعتبر الغامدي أن المنتدى “فرصة لالتقاء الإعلاميين من مختلف دول العالم، وعلى هامشه عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الإعلاميين”.

وأضاف “كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من ورش العمل، تقدم دورات في المجال التقني والإعلامي وبعضها في مجال تطور صناعة الإعلام الرقمي”.

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وقال إن الهدف من المنتدى أن يكون “محفلا للإعلاميين للاستفادة وتبادل الخبرات، وأيضا الالتقاء ومناقشة سبل التعاون الثنائي بينهم، وبين نظرائهم في المملكة ووسائل الإعلام السعودية، وذلك بما يسهم في توطيد العلاقات الإعلامية بين وسائل الإعلام في المملكة والأخرى من جميع مختلف دول العالم”.