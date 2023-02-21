مهرجان "آيس فيست" في بايكال

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
/
منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.
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