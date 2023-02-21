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مهرجان "آيس فيست" في بايكال

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
معرض المنحوتات الجليدية، التي تم إنشاؤها مباشرة من الجليد المكون على صخور بحيرة بايكال، يحتل نحو كيلومتر واحد من الساحل في محيط خوجير. يصل ارتفاع بعض المنحوتات إلى 4-5 أمتار. صنع النحاتون التنانين الضخمة، والمتصيدون، وحوريات البحر، بالإضافة إلى شخصيات غير عادية وغامضة تمامًا من جليد بايكال هذا العام.
يذكر أنه تم افتتاح المعبر الجليدي إلى جزيرة أولخون بطول 12 كيلومترًا رسميًا في اليوم السابق للمهرجان. هذا هو الطريق الجليدي الوحيد الرسمي والآمن المؤدي إلى أكبر جزر بايكال، لكي يتمكن الهواة والسياح لمشاهدتها والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة لبايكال.
ويمكنكم مشاهدة بعضا من المنحوتات المصنوعة من الجليد في مهرجان “حديقة أولخون الجليدية” في معرض ألبوم صور من “سبوتنيك”.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

1/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

2/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

3/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

4/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

5/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

6/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

7/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

8/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

9/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

10/10
© Sputnik . Kirill Shipitsin

/

الانتقال إلى بنك الصور

منحوتات جليدية في مهرجان الجليد على جزيرة أولخون في بحيرة بايكل في منطقة إيركوتسك الروسية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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