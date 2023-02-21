مهرجان "آيس فيست" في بايكال

معرض المنحوتات الجليدية، التي تم إنشاؤها مباشرة من الجليد المكون على صخور بحيرة بايكال، يحتل نحو كيلومتر واحد من الساحل في محيط خوجير. يصل ارتفاع بعض المنحوتات إلى 4-5 أمتار. صنع النحاتون التنانين الضخمة، والمتصيدون، وحوريات البحر، بالإضافة إلى شخصيات غير عادية وغامضة تمامًا من جليد بايكال هذا العام.