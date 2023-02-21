مسؤول إيراني يحذر من مشروع تنفذه إسرائيل "خطير جدا" على بلده

قال سكرتير المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، عباس عراقجي، إن إسرائيل تعمل على تنفيذ مشروع نزع الشرعية عن بلاده، وهذا خطير جدا”.

وأوضح عراقجي، الذي شغل منصب كبير المفاوضين الإيرانيين السابق في المفاوضات النووية، أن المشروع الإسرائيلي يستهدف “التشهیر والأمننة ونزع الشرعية عن الجمهورية الإسلامية في العالم”، في إشارة إلى الاضطرابات الأخيرة في البلاد، بحسب صحيفة “دنياي اقتصاد” الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا “يؤثر على مصالح إيران، ويجب على النظام الاهتمام به”.

مشددا على أنه “يجب ألا نسمح لهذا الفضاء أن يتشكل أكثر من هذا وأن نتحرك باتجاه تقليص هذه المساحة”، مؤكد أن “هذا يتطلب كلا من الدبلوماسية وتبني سلسلة من السياسات الصحيحة والدبلوماسية الإعلامية والدبلوماسية العامة”.

وأضاف أنه “على الرغم من أنني أعتقد أن الجمهورية الإسلامية أقوى من هؤلاء ولا يوجد صفصاف يهتز مع هذه الرياح، لكن لا ينبغي أن نسمح بزيادة تكاليفها”.

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وتابع: “أيادي الصهاينة واضحة في هذا المشروع. إنهم يحاولون تصوير إيران على أنها تهديد ونظام غير مقبول. هذا يؤثر على علاقاتنا الخارجية ويقلل من تعاوننا مع الدول الأخرى. أي أنها تخلق جواً تتردد فيه الدول في التعاون مع إيران”.