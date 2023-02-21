نائبة في الكونغرس الأمريكي تهاجم زيارة بايدن إلى كييف: أوكرانيا ستقود أمريكا إلى حرب عالمية

انتقدت العضوة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، لقيامه بزيارة إلى أوكرانيا.

وقالت غرين على “تويتر”: “بايدن لم يذهب إلى ولاية أوهايو، بل لقد ذهب إلى أوكرانيا، وهي دولة غير تابعة لحلف شمال الأطلسي، ورئيسها ممثل، يبدو أنه يقود الآن جيش الولايات المتحدة إلى حرب عالمية”.

وتنتقد مارجوري تايلور غرين بايدن في عدم تفقده موقع حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في بداية الشهر الجاري، أدى إلى كارثة بيئية ضخمة.

كما دعت النائبة الأمريكية في تغريدتها، إلى إجراءات عزل بايدن “قبل فوات الأوان”، حسب قولها.

Biden didn’t go to East Palestine, Ohio on President’s Day. He went to Ukraine, a NON-NATO nation, whose leader is an actor and is apparently now commanding our United States military to world war. We must impeach this America Last fool before it’s too late. pic.twitter.com/GFxXPSFXFu — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 20, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية كييف، لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومناقشة إمدادات الأسلحة الأمريكية، من بين أمور أخرى.

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وفي 3 شباط / فبراير الجاري، خرج قطار يقل 20 سيارة بمواد خطرة عن مساره في ولاية أوهايو الأمريكية، واندلع حريق كبير نتيجة خروجه عن القضبان، مما أدى إلى قيام المسؤولين بحرق كلوريد الفينيل داخل 5 سيارات صهريجية لتجنب وقوع انفجار كارثي.