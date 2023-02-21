"سبوتنيك" تشارك في منتدى الإعلام السعودي بالرياض

وأشار بوشكوف إلى أنه “بعد نتائج التواصل مع الزملاء السعوديين، يسعدنا أن ندرك مرة أخرى أنه في عصرنا هذا، يدرك أي ممثل لصناعة الإعلام الدولي أهمية تنويع مصادر معلوماته”.

يعد منتدى الإعلام السعودي حدثًا إعلاميًا دوليًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، ففي هذا العام، 2023، يجمع المنتدى الذي موضوعه الرئيسي: الإعلام في عالم متغير، أكثر من 1000 خبير وصحفي ودبلوماسي من عشرات البلدان حول العالم.