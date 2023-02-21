"سبوتنيك" تشارك في منتدى الإعلام السعودي بالرياض

شارك مدير التعاون الدولي في وكالة “سبوتنيك” فاسيلي بوشكوف، اليوم الاثنين، في جلسة “وكالات الأنباء بين كان وسنكون” في منتدى الإعلام السعودي المقام بالرياض.
وشارك في النقاش رئيس وكالة الأنباء السعودية، فهد عكران، ورئيسة تحرير صحيفة “ديلي تريبون” فيرجينيا أغاتاي من الفيليبين.
كما شاركت المدير التنفيذي بشأن المحتوى الإخباري لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” عبد الله عبد الكريم، وكذلك مقدم قناة الإخبارية التلفزيونية وليد خنفور من السعودية.
وأشار بوشكوف إلى أنه “بعد نتائج التواصل مع الزملاء السعوديين، يسعدنا أن ندرك مرة أخرى أنه في عصرنا هذا، يدرك أي ممثل لصناعة الإعلام الدولي أهمية تنويع مصادر معلوماته”.
© Sputnik . Sofia Zagorskaya“سبوتنيك” تشارك في منتدى الإعلام السعودي في الرياض
“سبوتنيك” تشارك في منتدى الإعلام السعودي في الرياض
© Sputnik . Sofia Zagorskaya
الطلب على سبوتنيك كبديل لوسائل الإعلام الغربية أكثر من أي وقت مضى.
يعد منتدى الإعلام السعودي حدثًا إعلاميًا دوليًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، ففي هذا العام، 2023، يجمع المنتدى الذي موضوعه الرئيسي: الإعلام في عالم متغير، أكثر من 1000 خبير وصحفي ودبلوماسي من عشرات البلدان حول العالم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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