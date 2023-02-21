لبنان.. قرار بإغلاق المدارس والجامعات غدا بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد

صدر قرار في لبنان بإغلاق المدارس والجامعات، غدا، بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، إغلاق المدارس والجامعات يوم غد الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها لبنان، مساء اليوم.

وكلف وزير التربية والتعليم اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، المسؤولين عن إدارة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، “بالكشف الهندسي مجدداً على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني لم تكن ظاهرة في الكشف الأول [الذي أجرته الوزارة مؤخراً]”.

ودعا الحلبي إلى “الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية”.

زلزال جديد “قوي نسبيا” يضرب تركيا وسوريا

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