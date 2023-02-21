حريق كبير داخل مصنع في ولاية أوهايو الأمريكية وأطقم الإطفاء تكافح للسيطرة عليه… فيديو

يكافح رجال الإطفاء حريقًا كبيرا في مصنع أوكوود فيليدج للمعادن بالقرب من قرية برادفورد في ولاية أوهايو الأمريكية نتج عن انفجار كبير بعد ظهر اليوم الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوت “انفجار كبير”، وبعدها شاهدوا الانفجارات وألسنة لهب فوق المصنع.

وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من المصنع، الذي هرعت عربات الإطفاء والحماية المدنية للسيطرة عليه.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الحريق أخمد إلى حد كبير. وقال شهود عيان إن انفجارين وقعا في المصنع، حيث وقع الانفجار الثاني في حوالي الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي.

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