الأمم المتحدة تدعو للتفاوض الدبلوماسي حول كوريا الشمالية وتوسيع قنوات التواصل

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال خياري، خلال جلسة مجلس الأمن: “هناك عدة خطوات عملية التي يمكن أن تخفض التوتر. أولًا، يجب أن تخطي كوريا الشمالية خطوات مباشرة لاستئناف الحوار الذي يقود للسلام المستدام ونزع النووي من شبه الجزيرة الكورية الذي يمكن التحقق منه. يجب أن يشمل ذلك تخلي كوريا الشمالية عن إطلاق الصواريخ باستخدام تقنيات باليستية وعن التجارب النووية”.