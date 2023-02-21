الأمم المتحدة تدعو للتفاوض الدبلوماسي حول كوريا الشمالية وتوسيع قنوات التواصل

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أن الأمم المتحدة تعتقد بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال خياري، خلال جلسة مجلس الأمن: “هناك عدة خطوات عملية التي يمكن أن تخفض التوتر. أولًا، يجب أن تخطي كوريا الشمالية خطوات مباشرة لاستئناف الحوار الذي يقود للسلام المستدام ونزع النووي من شبه الجزيرة الكورية الذي يمكن التحقق منه. يجب أن يشمل ذلك تخلي كوريا الشمالية عن إطلاق الصواريخ باستخدام تقنيات باليستية وعن التجارب النووية”.
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أمس, 14:39 GMT
وأشار المسؤول إلى أنه من الضروري اتباع منهج شامل، مضيفا: “نرحب بالتزام مجلس الأمن بالتسوية السلمية، شاملة، دبلوماسية وسياسية للوضع في شبه الجزيرة الكورية”.
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