صفارات الإنذار تدوي في مناطق شرقي أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الاثنين، في مناطق شرقي أوكرانيا.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات، سومي، بولتافا، خاركوف، تشيرنيغيف، تشيركاسي، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.

كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.

في وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.