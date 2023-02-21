بكين تتهم واشنطن بازدواجية المعايير خلال مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية

أعلن نائب المندوب الدائم الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، داي بين، أن الولايات المتحدة وعددا من الدول يصرّون على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، وفي نفس الوقت تتهرب من التزاماتها وتشارك في التعاون النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يتعارض مع أهداف اتفاق عدم انتشار السلاح النووي.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال داي بين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: “يجب أن يبتعد جميع الأطراف عن المعايير المزدوجة. تصر الولايات ودول أخرى على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، في حين تتهرب من التزاماتها بمشاركتها في التعاون النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يتعارض مع أهداف اتفاق عدم انتشار السلاح النووي”. الأمم المتحدة تدعو للتفاوض الدبلوماسي حول كوريا الشمالية وتوسيع قنوات التواصل وأشار المسؤول إلى أن سلوك الولايات المتحدة وعدد من الدول يؤدي لانتشار المواد النووية والتأثير السلبي على نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأيضا سيزيد تهديد نشوب نزاع مسلح في المنطقة.

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