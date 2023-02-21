بوركينا فاسو… مقتل 51 جنديا إثر هجوم مسلح

قُتل 51 جنديا على الأقل في الكمين الأخير الذي وقع في منطقة الساحل شمال بوركينا فاسو، مع العثور على المزيد من الجثث وسط استمرار عمليات البحث، حسبما ذكر الجيش في بيان صدر مساء يوم الاثنين.

واستهدف كمين وحدة عسكرية بين ديو وأورسي في محافظة أودالان يوم الجمعة الماضي، وفقا للتقارير الأولية للجيش، التي أعطت تقديرات أولية للخسائر بثمانية قتلى وثلاثة جرحى والعديد من المفقودين بين الجنود.

وقال المصدر نفسه أيضا إن نحو 60 إرهابيا قتلوا خلال هجوم جوي مضاد.

وأشار الجيش في تحديث جديد إلى أنه بحلول نهاية يوم الاثنين، تم العثور على 43 جثة أخرى، ليصل العدد المؤقت للقتلى إلى 51 جنديا.

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وأفاد البيان الجديد بأن العمليات مستمرة مع تكثيف العمليات الجوية، حيث تم تحييد مائة إرهابي وتدمير معداتهم، مضيفا أن هذا الرقم يضاف إلى 60 إرهابيا تم تحييدهم منذ بداية الهجوم المضاد.