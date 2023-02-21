وزارة الصحة: إصابة ما يقارب 300 شخص بزلزالي محافظة هاتاي التركية

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كودجا، أن نحو 300 شخص أصيبوا بجروح بسبب زلزالين في محافظة هاتاي التركية، مشيرًا إلى أن 18 شخصًا منهم حالتهم حرجة.

وكتب الوزير في تغريدة: “نتيجة زلزالين في هاتاي، لدينا 294 مصابًا، 18 منهم حالتهم حرجة للأسف”.

كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن مساء أمس الاثنين، “وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين عقب الزلزالين”.

وتعرضت ولاية هاتاي التركية لزلزالين بقوة 6.4 ريختر و5.8 ريختر، أمس الاثنين.

زلزال جديد “قوي نسبيا” يضرب تركيا وسوريا

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.