ترامب: المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف تطيل أمد النزاع في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن دعم واشنطن العسكري الإضافي لكييف يطيل أمد النزاع في أوكرانيا ويؤخر التسوية.

وأضاف ترامب: “أعتقد أنه يمكنني تسوية هذا الأمر في غضون 24 ساعة، وأعتقد أنني أستطيع، أنا أفعل ذلك حقا، وسأفعل ذلك حقا”.

وأضاف: “الاستمرار في ضخ الأموال يؤخر كل شيء، ويؤخر الكثير من التسويات، ويؤخر الكثير من الأشياء”.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن النزاع الأوكراني، “يجب تسويته على الفور، وأن ذلك ممكن”.

ولفت ترامب إلى أنه إذا انتُخب رئيسا للولايات المتحدة، فإنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نفس الليلة التي يطلب منه فيها الدعوة إلى اجتماع وتسوية النزاع.

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وادعى الرئيس السابق، أن الرئيس الروسي لم يكن ليشن أبدًا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إذا كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

يوم الاثنين، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف في زيارة غير معلنة لأول مرة منذ بدء العملية الخاصة الروسية، والتقى زيلينسكي.