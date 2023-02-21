أوكرانيا تتلقى أقل من نصف المساعدات المالية التي وعدها بها الغرب في 2022

موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به صحيفة “فاينانشيال تايمز” مع الإشارة إلى تحليل معهد كيل للاقتصاد العالمي، “تلقت وزارة المالية الأوكرانية حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 مبلغ 31 مليار يورو من أصل 64 مليار يورو وعدها بها دول الغرب”.

ووفقا لحسابات المعهد، معظم الأموال التي لم تتلقاها أوكرانيا كانت موعودة من قبل الولايات المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث تعوّل كييف على الحصول على 17.5 مليار يورو من المنظمات الأوروبية و12 مليار يورو من واشنطن.