قتيل و13 جريحا جراء انفجار مصنع للمعادن في ولاية أوهايو الأمريكية… فيديو

لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون بعد انفجار هز مصنعا لتصنيع المعادن، يوم الاثنين، في بيدفورد في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقال مسؤولو الإطفاء في وقت سابق، إن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى فيما عولج شخص آخر في الموقع بعد الانفجار الذي وقع في شركة آي شومان وشركاه التي تنتج سبائك النحاس.

في وقت لاحق من اليوم، أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوياهوغا لوسائل الإعلام المحلية، أن شخصا واحدا قد توفي.

وذكر رجال الإطفاء، أن تحقيقا جاريا لتحديد سبب الانفجار.

وذكرت شركة آي شومان وشركاه في بيان أن الانفجار “مجهول المصدر” في منشأة بيدفورد تسبب في وقوع “إصابات للموظفين وأضرار جسيمة في المنشأة”.

حريق كبير داخل مصنع في ولاية أوهايو الأمريكية وأطقم الإطفاء تكافح للسيطرة عليه… فيديو