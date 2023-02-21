الأمم المتحدة تعلن عن تقارب متزايد بين الأطراف الليبية بشأن "انتخابات 2023"

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن “تقارب متزايد في الآراء بين الزعماء الليبيين بشأن وجوب إجراء الانتخابات في 2023”.

وقال باتيلي، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “أجرى سلسلة مشاورات، قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ووفدا عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة”.

ورحّب المبعوث الأممي، “بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة”، مطالباً بـ”العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي”.

2/2 هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023. إنني أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة. يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 20, 2023

وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا مؤخرا في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع “خريطة طريق” لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية، وذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.