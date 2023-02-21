إعلام: ألمانيا "تروي قصصا" حول مساعدة زيلينسكي

قام المعهد في دراسة “تتبع الدعم لأوكرانيا” بإجراء مقارنة بين المساعدات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة، لتحل ألمانيا في المرتبة الثالثة عشرة بعد الدنمارك، حيث تمثل التزامات المساعدات 0.17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف المقال أن الاقتصاديين وجدوا أن ألمانيا دفعت مبالغ أكبر بكثير مقابل الدعم العسكري لحلفائها في حرب الخليج في أوائل التسعينيات، من حيث الأسعار في ذلك الوقت، كان هذا ما يقرب من 20 مليار يورو، ما يعادل ثلاثة أضعاف المساعدة المقدمة اليوم لأوكرانيا.