صادرات النفط السعودية في 2022 تحقق أعلى إيرادات في 10 سنوات

كشف إحصاء أن صادرات النفط في المملكة العربية السعودية خلال 2022، حققت أعلى مستوياتها في 10 سنوات، بـ326 مليار دولار أمريكي.
وأظهر الإحصاء التي أعدها موقع “مباشر”، استنادًا على بيانات رسمية من الهيئة العامة للإحصاء السعودي، أن ذلك الرقم أعلى مما حققته المملكة في صادراتها النفطية خلال عام 2021، وهو 202.17 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه في عام 2022، ارتفعت عوائد السعودية من صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنسبة 61.4% على أساس سنوي، وبزيادة في حصيلة العوائد بلغت 124.12 مليار دولار عن عام 2021.
كيف تغير إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022؟
12 فبراير, 11:33 GMT
وأوضح الإحصاء أن السعودية حققت تلك الطفرة في صادرات نفطها، “وسط ارتفاع أسعار البترول عالميا، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب، نتيجة التعافي من جائحة فيروس “كورونا” المستجد والنمو الاقتصادي، فضلا عن اتباع سياسة لتخفيض الإنتاج من تحالف “أوبك+” لتحقيق التوازن بالأسعار في أسواق الطاقة العالمية”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك