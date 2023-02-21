صادرات النفط السعودية في 2022 تحقق أعلى إيرادات في 10 سنوات

كشف إحصاء أن صادرات النفط في المملكة العربية السعودية خلال 2022، حققت أعلى مستوياتها في 10 سنوات، بـ326 مليار دولار أمريكي.

وأظهر الإحصاء التي أعدها موقع “مباشر”، استنادًا على بيانات رسمية من الهيئة العامة للإحصاء السعودي، أن ذلك الرقم أعلى مما حققته المملكة في صادراتها النفطية خلال عام 2021، وهو 202.17 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه في عام 2022، ارتفعت عوائد السعودية من صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنسبة 61.4% على أساس سنوي، وبزيادة في حصيلة العوائد بلغت 124.12 مليار دولار عن عام 2021.

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