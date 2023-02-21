بوتين: الاقتصاد الروسي ظهر أقوى بكثير مما اعتقده الغرب

وأضاف أنه وفقا للتقديرات، فإنه في الربع الثاني من هذا العام، سيقترب التضخم في روسيا من مستوى 4 في المئة، في حين أن التضخم في بعض دول الاتحاد الأوروبي قد وصل إلى 17% و12% و20%.