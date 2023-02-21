نائب مدير استخبارات "الناتو" السابق: استعادة أوكرانيا للقرم مستحيل

وقال بيسكوف خلال مقابلة مع برنامج “موسكو-الكرملين- بوتين”، المذاع على التلفزيون الروسي، تعليقًا على تصريحات نولاند: “هذا يؤكد مجددا عمق الخلافات، وربما يؤكد على دور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي على التوتر العالمي القائم”.

وأضاف: “السيدة نولاند تنتمي إلى معسكر كبير جدا من الصقور العدوانية في السياسة الأمريكية. نعم هذه وجهة نظر معروفة لنا”.