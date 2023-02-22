استدعاء سفير بنغلاديش إلى الخارجية الروسية على خلفية حظر دخول السفن الروسية لموانئ البلاد

وقالت الوزارة في بيان: “خلال المحادثة، ناقشنا الوضع الحالي للتعاون بين روسيا وبنغلاديش، الذي يشكل عدد من جوانبه مصدر قلق كبير للجانب الروسي. وعلى وجه الخصوص، لفتنا انتباه رئيس البعثة الدبلوماسية إلى المعلومات حول القرار. سلطات بلاده تحظر دخول السفن الروسية التي تحمل البضائع إلى بنغلاديش إلى موانئها”.