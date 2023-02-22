بايدن: الناتو أقوى من أي وقت مضى

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبح أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك في حديثه مع نظيره البولندي أندريه دودا بعد يوم من زيارته المفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف، بحسب “فرانس برس”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بكين حول زيارة بايدن إلى كييف: من الضروري تهيئة الظروف لمحادثات السلام

وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارة إلى بولندا: “حلف شمال الأطلسي أقوى مما كان عليه في وقت سبق”، مضيفا أنه “ربما يكون التحالف الأكثر أهمية في التاريخ”.

ووصل الرئيس الأمريكي بايدن إلى وارسو يوم الاثنين الماضي بعد أن قام بزيارة مفاجئة إلى كييف.

وسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، يوم الاثنين مع حاشية صغيرة نسبيا، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني.