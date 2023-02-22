موسكو: هناك كل الأسباب للقول إن سياسة واشنطن تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا

وأضافت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء “هناك كل الأسباب للقول إن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ والتفاهمات الأساسية المنصوص عليها في معاهدة ستارت، والتي تشكل حجر الزاوية في المعاهدة والتي بدونها ما كانت لتُبرم… في الواقع، نحن نتحدث عن تغيير جذري في الظروف مقارنة بتلك، التي كانت موجودة وقت إبرام معاهدة ستارت”.