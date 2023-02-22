موسكو: هناك كل الأسباب للقول إن سياسة واشنطن تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك كل الأسباب للقول إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء “هناك كل الأسباب للقول إن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ والتفاهمات الأساسية المنصوص عليها في معاهدة ستارت، والتي تشكل حجر الزاوية في المعاهدة والتي بدونها ما كانت لتُبرم… في الواقع، نحن نتحدث عن تغيير جذري في الظروف مقارنة بتلك، التي كانت موجودة وقت إبرام معاهدة ستارت”.
وأضافت أن موسكو ستواصل الامتثال للقيود الكمية على الوسائل الهجومية الاستراتيجية، على الرغم من تعليق معاهدة ستارت، “من أجل الحفاظ على درجة كافية من القدرة على التنبؤ والاستقرار في مجال القذائف النووية، تعتزم روسيا التقيد بنهج مسؤول وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي نصت عليها المعاهدة”.
وتابعت أن قرار تعليق العمل بمعاهدة ستارت قد يكون قابلاً للتراجع، ولهذا يجب على الولايات المتحدة إظهار الإرادة السياسية وبذل الجهود لوقف التصعيد “قد يكون قرار تعليق معاهدة ستارت قابلا للتراجع. وللقيام بذلك، يجب على واشنطن أن تظهر الإرادة السياسية وأن تبذل جهوداً واعية لنزع التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف العمل الكامل للمعاهدة، وبالتالي، ضمان قابليتها للتطبيق بشكل شامل”.
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10:48 GMT
كما تطالب موسكو واشنطن بالامتناع عن الخطوات التي قد تمنع استئناف معاهدة ستارت الجديدة في حال نضج الظروف اللازمة لذلك.
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