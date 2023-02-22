ترامب: العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريحات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى، وحث على إزالة صقور الحرب في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية.

واشنطن – سبوتنيك . وقال ترامب يوم الثلاثاء: “لم تكن الحرب العالمية الثالثة أقرب مما هي عليه الآن. نحن بحاجة إلى تنظيف البيت من جميع دعاة الحرب وسياسة “أمريكا أخيرا”، والدولة العميقة والبنتاغون ووزارة الخارجية والمجمع الصناعي للأمن القومي”.

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وادعى ترامب أنه الرئيس الوحيد الذي يرفض نصيحة الجنرالات والبيروقراطيين والدبلوماسيين الذين “يعرفون فقط كيفية إدخال [الولايات المتحدة] في صراع” ولكن ليس الخروج منه.

وقال ترامب إن المسؤولين الأمريكيين مثل وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند “مهووسون” بدفع أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. كما انتقد الرئيس السابق دعم وزارة الخارجية الأمريكية “للانتفاضات” في أوكرانيا.

وقال ترامب: “هؤلاء الأشخاص يسعون إلى المواجهة منذ فترة طويلة … الآن نحن نترنح على حافة الحرب العالمية الثالثة والكثير من الناس لا يرون ذلك”.

ومع ذلك، أوضح ترامب أنه لا يبرر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي يدعي أنها لم تكن لتحدث لو كان رئيسا.

وقال ترامب إن الصراع الأوكراني يمكن أن ينتهي في غضون 24 ساعة مع القيادة الصحيحة.