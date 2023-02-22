المملكة المتحدة: ننتظر تحقيق "السلطات المختصة" في تخريب أنابيب "التيار الشمالي"

قال ممثل لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة إن المملكة المتحدة تنتظر نتائج التحقيق في تخريب خطي أنابيب “نورد ستريم 1 و2” من قبل “السلطات المختصة” في الدنمارك والسويد وألمانيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال الممثل يوم الثلاثاء: “تدعم المملكة المتحدة تماما هذه التحقيقات الفنية التي تقودها السلطات الوطنية المختصة وتنتظر النتائج التي توصلت إليها”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة ترامب: العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى

فيما يتعلق بـ”ادعاءات” روسيا بأن الولايات المتحدة تقف وراء تفجير خطوط أنابيب “نورد ستريم”، وصف ممثل المملكة المتحدة البيان بأنه “اتهامات مروعة”.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نظمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تخريب خطوط الأنابيب بعد أدلة جديدة قدمها الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة “بوليتزر” سيمور هيرش بأن الولايات المتحدة وراء الهجوم.

ويوم الثلاثاء أيضا، أعلنت الدنمارك والسويد وألمانيا أن تحقيقاتها في تخريب خطوط أنابيب “نورد ستريم” لم تكتمل بعد وأنها ليست مستعدة لإعطاء موعد نهائي محدد لموعد إنهاء التحقيقات.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت انفجارات تحت الماء في ثلاثة من السلاسل الأربع لخطي أنابيب “نورد ستريم 1 و2” تحت الماء، التي تم بناؤها لنقل ما مجموعه 110 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا سنويا.

ونشر هيرش تقريرا يقول إن الغواصين في البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات لتدمير خطوط أنابيب “نورد ستريم” خلال تدريبات الناتو في صيف عام 2022، ووفقا لهيرش، قامت النرويج بتفعيل القنابل بعد ثلاثة أشهر.