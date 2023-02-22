الصين تؤيد مقترح روسيا إجراء تحقيق دولي حول تخريب خطوط "التيار الشمالي"

أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن، تشانغ جون، عن دعم بلاده مشروع قرار روسيا المطروح في مجلس الأمن الدولي، لإجراء تحقيق دولي في تفجيرات خطوط أنابيب “التيار الشمالي”.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال تشانغ جون خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي: “بإمكان الأمم المتحدة ممارسة دور نشط في إجراء تحقيق دولي، وضمان أمن البنية التحتية العابرة للحدود”.

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وأضاف أن “الصين ترحب بمشروع القرار الذي قدمته روسيا في المجلس، وتعتقد أنه من المهم الشروع في إجراء تحقيق دولي بشأن تخريب خطوط أنابيب التيار الشمالي”.

وفي وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث تخريب خطوط التيار الشمالي .

وفي 26 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب “نورد ستريم إيه جي” أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.