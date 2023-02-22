اللجنة الدولية للصليب الأحمر: يجب زيادة المساعدات الإنسانية في شرق أوكرانيا

قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، لوكالة “سبوتنيك” إنه ينبغي تعزيز العمل الإنساني في منطقة دونباس بالنظر إلى أن احتياجات السكان هناك مرتفعة للغاية.

الرياض – سبوتنيك . قال مارديني على هامش منتدى الرياض الدولي الثالث للعمل الإنساني: “أعتقد اليوم أننا المنظمة الدولية الوحيدة التي لديها موظفون دوليون يعملون هناك”.

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وأضاف: “بالطبع، نحن بحاجة إلى تكثيف عملنا الإنساني، لأن … الاحتياجات الإنسانية، وخاصة في دونيتسك، مرتفعة للغاية”.

وأشار مارديني إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة في لوغانسك ودونيتسك منذ عام 2014 ولديها مكاتب تضم ما يقرب من 200 موظف.

ولفت المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن:

“هناك دمارا كبيرا في منطقة دونباس وأن الكثير من الاحتياجات الإنسانية هناك وفي المناطق المحيطة بها التي لم يتم تغطيتها”.

وقال: “نحن بحاجة أيضا إلى الوصول إلى أماكن مثل خيرسون وزابوروجيه حيث لا تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الوصول، لذلك، لا يسعنا إلا أن نكرر طلبنا إلى روسيا لتسهيل وصولنا. أيضا، في لوغانسك، ودونيتسك لتوسيع نطاقها، ولكن أيضا في خيرسون وزابوروجيه حيث الاحتياجات الإنسانية عالية للغاية، وحيث لدينا دور نؤديه لمساعدة المتضررين من هذا الصراع”.

وأضاف أنه ينبغي بذل جهود لتوسيع الوجود الإنساني حتى يتمكن الناس من الحصول على الدعم، وتمكين المستشفيات من الحصول على الدعم، وتمكين المجتمعات المحلية أيضا من تلقي المساعدات الإنسانية ودعمها في سبل عيشها في فصل الشتاء القاسي بشكل خاص في هذه المناطق المتضررة بشدة من النزاع.

وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاص لتحرير إقليم دونباس .