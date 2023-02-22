الخارجية الروسية: لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني اليوم الأربعاء

قالت وزارة الخارجية الروسية لـ”سبوتنيك” إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، يوم الأربعاء.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة دون إعطاء أي تفاصيل: “سيجتمع سيرغي لافروف ووانغ يي”.
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ووصل وانغ يوم الاثنين إلى بودابست للقاء وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين بودابست وبكين وعدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.
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