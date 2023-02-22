الخارجية الروسية: لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني اليوم الأربعاء

ووصل وانغ يوم الاثنين إلى بودابست للقاء وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين بودابست وبكين وعدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا .