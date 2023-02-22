العراق يعلن عن فتح 3 مراكز إيواء لجاليته في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، فتح 3 مراكز إيواء للجالية العراقية في تركيا وتجهيزها بمواد الإغاثة اللازمة في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب الدولة الجارة.

جاء هذا في تصريحات، يوم الثلاثاء، لرئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، أسامة الرفاعي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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وقال الرفاعي إن الوزارة استطاعت إجلاء عدد كبير من العراقيين، بالإضافة لتوفير مراكز إيواء لهم في 3 مناطق رئيسة في جنوب تركيا.

وأوضح أن هذه المناطق هي مرسين وغازي عنتاب وأنقرة، وتجهيزها بالمواد الغذائية والصحية.

وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة من بلاده إلى تركيا، قال الرفاعي إنها تضم مواد متنوعة غذائية وصحية ومنزلية تتكون من أغطية ومدافئ وخيم.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.