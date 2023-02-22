بكين تأمل أن تحل واشنطن وروسيا الخلافات بشأن معاهدة "نيو ستارت" عبر الحوار

بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحافي: “تأمل الصين أن يتمكن الجانبان من تسوية خلافاتهما عبر الحوار البناء والمشاورات لضمان التنفيذ السلس للمعاهدة”.

وأضاف ون بين، أن معاهدة “نيو ستارت” على قدر عظيم من الأهمية بالنسبة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، ودفع السلام العالمي والإقليمي ونزع السلاح النووي.