بكين تأمل أن تحل واشنطن وروسيا الخلافات بشأن معاهدة "نيو ستارت" عبر الحوار

أعربت الصين عن أملها بأن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من تسوية الخلافات بينهما بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “نيو ستارت” عبر الحوار، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا بالمعاهدة.
بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحافي: “تأمل الصين أن يتمكن الجانبان من تسوية خلافاتهما عبر الحوار البناء والمشاورات لضمان التنفيذ السلس للمعاهدة”.
وأضاف ون بين، أن معاهدة “نيو ستارت” على قدر عظيم من الأهمية بالنسبة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، ودفع السلام العالمي والإقليمي ونزع السلاح النووي.
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معاهدة “ستارت” هي مذكرة التفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، بروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات، البروتوكول الخاص بعرض وتفتيش القاذفات الثقيلة.
كان الشرط الرئيسي لمعاهدة “ستارت” هو التزام روسيا والولايات المتحدة بتخفيض عدد الرؤوس الحربية على منصات الإطلاق الاستراتيجية إلى مستوى 3- 3.5 ألف وحدة.
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