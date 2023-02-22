العراق يعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في نينوى

سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأعلنت الهيئة، التابعة لوزارة النقل، أن “الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 10:09:12 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (39) كم جنوب غربي قضاء الحضر من محافظة نينوى”، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأكدت أنه “تم الشعور بها من قبل المواطنين في مكان الحدث بشعور متفاوت”، ولفتت الوزارة إلى أنه “لم ترد أي خسائر تذكر”.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 42310 قتلى

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.