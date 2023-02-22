القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواءين "123" و"126" الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قذائف المدفعية الروسية دمرت مدفعي “هاوتزر” أوكرانيين، ومستودعين للذخيرة في اتجاه خيرسون.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “في اتجاه خيرسون، تم تدمير اثنين من مدافع الهاوتزر “دي 30″ خلال المعارك، كما تم استهداف مستودعات الذخيرة للواءين الدفاعيين الإقليميين 123 و126 في مناطق أنتونوفكا وتشرنوبايفكا في مقاطعة خيرسون”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي ينفذ عمليات قتالية في وسط مدينة أرتيوموفسك

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.