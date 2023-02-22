ارتفاع قتلى فلسطين في نابلس إلى 9… والرئاسة تحذر إسرائيل من دفع المنطقة نحو التوتر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية إلى 9 أشخاص وإصابة 97 آخرين.

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية أولا”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وأدان أبو ردينة، “العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس”، محملا “الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع”.

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وقال إن “الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب”.

وطالب أبو ردينة، “الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في من مدينة نابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن حالات من بين المصابين إصابتهم خطيرة، حيث أصيبوا بالرصاص الحي في البطن والظهر، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

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ولفتت إلى أن “مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي”.