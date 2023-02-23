"ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا".. تلاميذ سوريون يصرخون بوجه الحصار الأمريكي

بصيحات عالية، طالب تلاميذ سوريون خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، برفع الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الظالمة بحق الطفولة والإنسانية، وقدموا عريضة للأمين العام في هذا الجانب.

ورفع التلاميذ لافتات منددة بالحصار الاقتصادي على وطنهم مطالبين برفع العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على بلدهم.

الدكتور محمد عزت عربي كاتبي المشارك مع الأطفال أكد في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن الوقفة الوطنية لأطفال سورية لأنهم أكثر شريحة عانت من الحصار الجائر الذي طال قوتهم اليومي وأمنهم وأمانهم وأحلامهم، لافتاً إلى أن دورنا التنسيق فقط للوقفة ليتمكن أطفال سورية من إيصال صوتهم للعالم ليستعيدوا حقوقهم.

آلاف الطلاب يقطعون خطوط التماس شمال سوريا وصولا إلى حلب

وأشار عربي كاتبي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنادي بحقوق الأطفال وتدعي الحرية، في الوقت الذي تسلب فيه ضحكة الأطفال وتحرمهم من أبسط حقوقهم، مطالبا بأن تستعيد الطفول ابتسامتها التي سلبهم إياها الإرهاب ومن بعده الزلزال، مؤكدا أن رفع الحصار أمر مهم ليعيش أطفال سورية بسلام نفسي وجسدي.

© Sputnik . Shams Molhem “ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه الحصار الأمريكي “ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه الحصار الأمريكي © Sputnik . Shams Molhem

وقدم الأطفال بياناً إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في سورية، قالوا فيه: “هل تعلمون معنى أن يفتح طفل عينيه على العالم ليشاهد الحرب والدمار ليصرخ متألماً كغيره من الأطفال، إلا أنه لن يجد استجابة لصراخه لا بدواء ولا بغذاء، ولربما لن يجد حضن أمه ولا يتغذى على حليبها ولا يحظى بابتسامة أبويه أو حتى ضجيج إخوانه… طفل لا يعلم معنى حديقة الأطفال، لعب الأطفال، بيوت الأطفال لأنهم وببساطة وكما يسميهم العالم “أبناء الحرب” الذين لا ذنب لهم فيها إلا أنهم ولدوا وسط سعيرها”.

© Sputnik . Shams Molhem “ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه الحصار الأمريكي “ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه الحصار الأمريكي © Sputnik . Shams Molhem

وأشار الأطفال إلى أن “الزلزال أرخى بليل لا نهار بعده، ليختم الطفل السوري جميع مراحل المعاناة التي مر بها الإنسان في كل حقبات التاريخ”، مطالبين المجتمع الدولي برفع الحصار الغاشم عن سورية، وإيقاف العقوبات اللاشرعية عليها ووقف التدخل الأجنبي فيها لتعود سورية بلد المحبة والسلام وبلد جميع الشعوب، حيث أشار كل من أنس شحادة وشيماء مخللاتي وبحر مرعي إلى أنه من حق أطفال سورية العيش بأمان وكرامة كأطفال العالم أجمع”.

© Sputnik . Shams Molhem “ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه الحصار الأمريكي “ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه الحصار الأمريكي © Sputnik . Shams Molhem

كما نفذ أطفال شرقي سوريا، في مدارس وساحات مدن الحسكة والقامشلي والرقة، وقفات احتجاجية للمطالبة برفع الحصار عن بلدهم سوريا ، والإجراءات القسرية الظالمة بحق الطفولة والإنسانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، إن المئات من الأطفال الصغار نفذوا ،اليوم الأربعاء 22 شباط / فبراير، في ساحات مدارسهم في مدن الحسكة والقامشلي والرقة ، والتي يحتل الجيش الامريكي واعوانه اجزاء كبيرة منها ، وقفات احتجاجية رافعين شعارات ولوحات ولافتات ومرددين هتافات تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لرفع الحصار عن بلدهم سوريا.

وأشار الأطفال المشاركون إلى إن معاناتهم من الحصار أشد وطأة عليهم من معاناة الزلزال والذي يفترس طفولتهم وحقوقهم الحياتية البسيطة ،مطالبين المجتمع الدولي برفع الحصار الغاشم عن سوريا، وإيقاف العقوبات اللاشرعية عنها والتدخل الأجنبي فيها لتعود سوريا بلد المحبة والسلام وبلد جميع الشعوب ،حيث أشاروا إلى أنه من حق أطفال سوريا العيش بأمان وكرامة كأطفال العالم أجمع.

© Sputnik . Ali Hashem ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه © Sputnik . Ali Hashem

بدورها بينت تيودورا مراد ، رئيس منظمة طلائع البعث للطفولة، في محافظة الحسكة لــ “سبوتنيك” أن جميع الاطفال في المنطقة الشرقية من سوريا مثل أطفال سوريا على مساحتها الجغرافية يقفون في مدارسهم وفي الساحات العامة، وطالبوا بفك الحصار عن بلدهم الحبيب سوريا.

© Sputnik . Ali Hashem ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه © Sputnik . Ali Hashem

يطلبوها ببراءة الأطفال وبقلوب دافئة تبحث عن المحبة وعن ألعاب الأطفال والدواء والحليب ،وقفوا كسجر لفك الحصار عن بلدهم ، فعندما تحاور الأطفال عن الحصار تكتشف كم هو قاسي على نفوسهم مثلهم مثل الكبار ، نطالب من الجميع بفك الحصار ورفع العقوبات عن بلدنا، والكلام لمراد.

© Sputnik . Ali Hashem ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه ارفعوا ظلمكم عن طفولتنا”.. تلاميذ سوريين يصرخون بوجه © Sputnik . Ali Hashem