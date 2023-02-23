تشاووش أوغلو يشيد بتضامن الاتحاد الأوروبي مع تركيا في أزمة الزلزال

أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بتضامن الاتحاد الأوروبي مع بلاده في أعقاب كارثة الزلزال.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي، ووزير التنمية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي جون فورسيل.

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ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير الخارجية أن الاتحاد الأوروبي أبدى “تضامنا كبيرا” مع أنقرة في هذا التوقيت العصيب.

وأشار إلى مشاركة 1750 شخصا في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق التي ضربها الزلزال ضمن آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي.

وذكر وزير الخارجية التركي أن هؤلاء الأشخاص ساعدوا في إنقاذ 79 مواطنا من أسفل الأنقاض.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.