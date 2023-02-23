وكالة: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا

فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وفق وكالة “رويترز”.

وأفادت الوكالة بأنه “حاليا، كما لوحظ، لا يزال هناك عدد من المشكلات التي لم يتم حلها. على وجه الخصوص، تتعلق بالتزامات نقل المعلومات حول أصول الأوليغارشية الروسية في أوروبا. لهذا السبب، ستستمر مفاوضات سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 فبراير/شباط”، مضيفة أن الاجتماع المقبل متوقع في فترة ما بعد الظهيرة.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، نقلا عن مصدر في بروكسل، أن الخلافات المتبقية كانت تتميز بطابع خاص. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن “جميع دول الاتحاد الأوروبي تتفق على الشيء الرئيسي – وهو أن الحزمة العاشرة من العقوبات يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير”.

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